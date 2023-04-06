البيت الأبيض يتهم ترامب بالتسبب في الانسحاب المتسرع للقوات الأمريكية من أفغانستان

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن تقرير لمجلس الأمن القومي الأمريكي بأن سحب الرئيس جو بايدن، للقوات الأمريكية من أفغانستان عام 2021 كان مقيدا بشدة بسبب تصرفات سلفه، دونالد ترامب.

وذكر التقرير: "كان الرئيس بايدن محدودا بشكل كبير في خياراته عند سحب القوات من أفغانستان بسبب الظروف التي تركها سلفه".

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وأشار إلى أنه عندما أصبح بايدن رئيسا، وصل التدريب العسكري لحركة طالبان إلى أعلى مستوى له منذ عام 2001.

ويتضمن التقرير انتقادات للتقديرات المفرطة في التفاؤل للمخابرات الأمريكية فيما يتعلق باستعداد الجيش الأفغاني للقيام بأعمال قتالية.

وعلى خلفية الانسحاب المتسرع لقوات الولايات المتحدة وحلف "الناتو" من أفغانستان، فرضت طالبان في أغسطس 2021 سيطرتها على ما يقارب جميع مقاطعات البلاد من دون قتال تقريبا.

المصدر: إنترفاكس