لافروف يجري حديثا غير رسمي مع تشاووش أوغلو

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حديثا غير رسمي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، بعد وصوله إلى أنقرة مساء الخميس.

ونشرت الخارجية التركية مقطع فيديو لمأدبة الإفطار جمعت الوزيرين.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل الحديث.

ومن المتوقع أن تجرى المحادثات بين لافروف وتشاووش أوغلو يوم الجمعة، حيث سيبحثان التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما فيها الطاقة والسياحة، والقضايا الإقليمية والدولية، بما فيها الوضع في منطقة ما وراء القوقاز واستئناف العلاقات بين أرمينيا وتركيا والوضع في الشرق الأوسط.

وسيتبادل الوزيران الآراء حول الوضع في أوكرانيا والتسوية السلمية للنزاع، وسيبحثان صفقة تصدير الحبوب ورفع القيود عن صادرات المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية.

وسيركز الوزيران كذلك على العلاقات بين تركيا وسوريا على خلفية المشاورات الرباعية الأخيرة التي جرت في موسكو يومي 3 و4 أبريل.

المصدر: نوفوستي