كييف.. توقيف أستاذة جامعية عن العمل أصرّت على إلقاء محاضراتها باللغة الروسية

أوقفت إدارة جامعة الضرائب الحكومية في كييف الأكاديمية، ليوبوف فوروبيوفا، عن العمل وأحالتها إلى التحقيق، بعد رفضها إلقاء المحاضرات باللغة الأوكرانية، وتمسّكها بإلقائها بالروسية.

وذكرت القناة 24 الأوكرانية نقلا عن إعضاء في هيئة التدريس بالجامعة: "أن إحدى طالبات جامعة الضرائب الحكومية طلبت من معلمتها ليوبوف فوروبيوفا التحول إلى الأوكرانية، لكن المعلمة رفضت ذلك.

تعليقا على ذلك أفاد المكتب الصحفي التابع للجامعة لقناة 24 "أن المعلمة تم توقيفها عن العمل، وأحالها للتحقيق الداخلي".

وتم تداول فيديو لمحاضرة في مادة الفلسفة عبر الإنترنت حدث خلالها صدام، حيث طلبت إحدى الطالبات من فوروبيوفا التحول إلى الأوكرانية، لكن المعلمة ردت عليها قائلة أنها تلقي محاضراتها باللغة الروسية منذ 35 عاما، وسمحت للطالبة بعدم حضور المحاضرات، إذا كانت لا تناسبها بشكلها الحالي.

المصدر: نوفوستي