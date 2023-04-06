ميقاتي يؤكد إدانة لبنان وشجبه لإطلاق الصواريخ على إسرائيل

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، خلال لقائه مع وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو، إدانة لبنان وشجبه لإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل.

وقال ميقاتي: "لبنان يرفض مطلقا أي تصعيد عسكري ينطلق من أرضه واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم".

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وجدد تأكيد التزام لبنان بالقرار الأممي 1701 والتنسيق الوطيد بين الجيش واليونيفيل.

وأكد أن كل القوى الفاعلة في الجنوب أبلغت الحكومة إدانتها هذه العملية وشجبها لأي تصعيد لا سيما في هذا الظرف الدقيق.

وطالب بالضغط على إسرائيل لوقف أي عمليات تؤدي إلى مزيد من التوتر في الجنوب.

المصدر: RT