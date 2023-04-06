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هرتسوغ يطالب المجتمع الدولي بإدانة القصف الصاروخي لإسرائيل

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هرتسوغ يطالب المجتمع الدولي بإدانة القصف الصاروخي لإسرائيل
Globallookpress
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أكد الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أن إسرائيل تعمل من أجل الحفاظ على أمنها وأمن مواطنيها، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة الانتهاك الصارخ للقانون الدولي بقصف إسرائيل بالصواريخ.

وكتب الرئيس الإسرائيلي في حسابه على "تويتر": "تعمل دولة إسرائيل على جميع المستويات للحفاظ على أمنها وأمن مواطنيها. إنني أطالب المجتمع الدولي بإدانة الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وألا يمد يده للإرهاب والاعتداء على الأبرياء."

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقب الاجتماع الأمني المصغر "الكابينت" يوم الخميس، إن "إسرائيل ستضرب أعداءها، الذين سيدفعون ثمن عدوانهم".

وأضاف: "سنستهدف كل من يحاول إشعال الأوضاع في جبل الهيكل". موضحا في كلمة له "ندعو لتهدئة التوترات وسنعمل بحزم ضد من يستخدم العنف".

المصدر: RT

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