صحيفة عبرية: الليلة سنشهد ردّ إسرائيل على إطلاق الصواريخ من لبنان

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء الخميس، إن تحرك الجيش الإسرائيلي سيبدأ الليلة بشكل متزامن في الشمال والجنوب على ما يبدو، ردا على إطلاق الصواريخ من لبنان.

وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، تعليمات للجيش بالتحضير لخيارات الرد على لبنان، إثر الهجوم الصاروخي.

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن غالانت اقترح تعزيز خيارات الرد على إطلاق النار من لبنان لعرضها على مجلس الوزراء.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من لبنان، وتفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي.

وقال الجيش في بيان إن صفارات الإنذار أطلقت في بلدة شلومي وقرية بتسيت الحدوديتين، وأوضح أنه "في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي واستنادا إلى تحقيق أولي، تم رصد اطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية.

وأضاف أنه تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل السيادة الإسرائيلية، أما الصواريخ الأربعة الأخرى فلا يزال تحديد مكانها جار.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية