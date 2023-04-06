الأمم المتحدة تندد بإطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل وتدعو إلى ضبط النفس

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل، ودعا جميع الأطراف إلى التحلي بأعلى قدر من ضبط النفس.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش، اليوم الخميس، للصحفيين: "ندين إطلاق الصواريخ العديدة من لبنان على شمال إسرائيل اليوم. ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة أكبر قدر من ضبط النفس."

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كما شدّد على ضرورة "تجنب أي فعل أحادي الجانب قد يؤدي إلى تصعيد جديد للوضع".

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من لبنان، وتفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي.

وقال الجيش في بيان إن صفارات الإنذار أطلقت في بلدة شلومي وقرية بتسيت الحدوديتين، وأوضح أنه "في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي واستنادا إلى تحقيق أولي، تم رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية.

المصدر: أ ف ب