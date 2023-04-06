اعتقال العشرات في باريس خلال احتجاجات جديدة على إصلاح نظام التقاعد (فيديو)

أفادت قناة BFM بأن الشرطة الفرنسية اعتقلت ما لا يقل عن 20 شخصا في احتجاج جديد على إصلاح نظام التقاعد، وأن ثلاثة أشخاص أصيبوا في المواجهات مع الشرطة.

ومن بين المصابين فتاة تبلغ من العمر 29 عاما أصيبت بحجر على رأسها وتم نقلها إلى المستشفى، كما أصيب أحد عناصر الشرطة.

وقام بعض المتظاهرين بإلقاء الزجاجات والمفرقعات النارية على الشرطة، وتحطيم نوافذ المتاجر واللوحات الإعلانية.

في المقابل استخدم ضباط الشرطة الغاز المسيل للدموع، وكذلك القنابل اليدوية ذات الذخائر الصغيرة المطاطية، حيث أصابت العديد من هذه القنابل مجموعة من المصورين الذين كانوا يغطون الاحتجاجات، وانفجرت قنبلة يدوية تحت أقدام مراسل وكالة "تاس" الروسية.

المصدر: نوفوستي