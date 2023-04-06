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الدفاع الروسية: القضاء على 35 جنديا أوكرانيا في دونيتسك وزابوروجيه

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الدفاع الروسية: القضاء على 35 جنديا أوكرانيا في دونيتسك وزابوروجيه
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم شنته قوات كييف على محوري دونيتسك وزابوروجيه والقضاء على 35 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين ومدفعي هاوتزر.

وقالت الوزارة إنه على محوري جنوب جمهورية دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه، استهدفت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية ونيران المدفعية من مجموعة "فوستوك" الروسية القوات الأوكرانية في مناطق متفرقة في مدينة أوغليدار بجمهورية دونيتسك ومارفوبول وزاغورن في مقاطعة زابوروجيه.

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وأضافت: "وتم إحباط محاولة هجوم مضاد نفذتها مجموعة العدو الهجومية في اتجاه بلدات فوديان ونيكولسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم القضاء على 35 جنديا أوكرانيا وتدمير مدرعتين وسيارتين ومدفعي هاوتزر من طراز "د-20" و"د-30"".

المصدر: RT

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