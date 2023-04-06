أدرعي: نحمّل لبنان مسؤولية إطلاق الصواريخ على إسرائيل

حمّل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بيروت مسؤولية إطلاق "حماس" الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل، في حدث وصفه بالخطير.

وقال أدرعي إن الحديث هنا يجري عن حدث "متعدد الجبهات" لكن الفاعل والجهة التي أطلقت القذائف الصاروخية هي جهة "حماس" من لبنان، لافتا إلى أنه "يتم أيضا فحص إمكانية لتورط إيران في هذا الحادث."

وأضاف: "جيش الدفاع موجود في حالة جاهزية كبيرة.. نسبة اعتراض الصواريخ اليوم تدلل على تلك الجاهزية،ولا توجد حاليا تعليمات استثنائية للجبهة الداخلية لا في الشمال ولا في الجنوب."

وتابع بيان الجيش: "أطلقت حماس الليلة الماضية قذائف أرض-جو، وأسفرت عن نفعيل إنذارات في منطقة غلاف غزة، ونحملها المسؤولية عن تلك الأحداث ولا نتسامح مع هذه الأعمال بعض النظر عن عدم إطلاق تلك القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية."

كما يترأس وزير الدفاع الإسرائيلي في هذه الساعة جلسة لتقييم الوضع.

المصدر: RT