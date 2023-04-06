ترامب يدعو إلى سحب التمويل من وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى سحب التمويل المقدم إلى وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، متهما الحزب الديمقراطي باستخدام هذه الوكالات لتحقيق مآربه الشخصية.

وكتب ترامب في منشور عبر حسابه على Truth Social: "يجب على الجمهوريين في الكونغرس سحب التمويل من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي حتى يعودوا إلى رشدهم".

وفي الآونة الأخيرة، دعا بعض حلفاء ترامب، مثل النائبة مارجوري تايلور غرين، إلى إلغاء تمويل وكالات أمنية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي. وهو ادعاء بارز يأتي عندما هاجم الجمهوريون الديمقراطيين لرغبتهم في إلغاء تمويل الشرطة في الولايات المتحدة، في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة جورج فلويد.

المصدر: The Hill