قال رئيس لجنة الدبلوماسية العامة والعلاقات بين الأعراق في برلمان جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، يوري غيمبل، إن عدة عائلات من ألمانيا أعربت عن رغبتها في الانتقال للعيش في القرم.

وقال غيمبل لوكالة "نوفوستي": "مواطنونا السابقون من ألمانيا والألمان الأصليون يأتون إلينا للحصول على الإقامة الدائمة. وقد وصلت بالفعل إحدى العائلات إلى القرم من أجل الحصول على معلومات حول كيفية الانتقال إلى هنا للعيش".

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ووفقا له، فإن مواطني ألمانيا يرون في روسيا حارسة القيم المسيحية.

وشدد غمبل على أن "السكان في الدول الغربية، على الرغم من الدعاية المغرضة ضد روسيا، بدأوا في الخوض والبحث والتحليل في ما يحدث وتقييم سلطاتهم".

وأصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية في مارس 2014 بعد استفتاء شارك فيه سكان القرم، وأيد 96.77% من الناخبين في شبه جزيرة القرم و95.6% في سيفاستوبول الانضمام إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي