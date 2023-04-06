غواصة "ألروسا" المحدثة تختبر قدراتها بنجاح خلال تدريبات في البحر الأسود

ذكرت الخدمة الصحفية لأسطول البحر الأسود أن الغواصة "ألروسا" المحدثة التي تعمل بالديزل والكهرباء أجرت إطلاق طوربيد بنجاح خلال تدريبات في البحر الأسود.

وبحسب بيان الأسطول: "يعمل طاقم الغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء ألروسا التابعة لأسطول البحر الأسود على أداء مهام الدورة L-3، والتي تعد جزءا لا يتجزأ من برنامج إعداد الغواصة لأداء المهام للغرض المقصود منها".

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وأدت الغواصات أثناء إجراء التدربيات عمليات الغوص العميق، ووضعت خوارزميات للتحكم في السفينة واستخدام الأسلحة في أعماق مختلفة وغيرها.

وأكدت الخدمة الصحفية أنه "أثناء العمل على أداء المهمة، قام الطاقم بإطلاق طوربيد تجاء أهداف تحت سطح الماء وفوقه".

وأضافت أنه في المرحلة التالية من التدريب، سيقوم الطاقم بوضع (زرع) حقول ألغام، وأداء المهام التدربية لكيفية تفادي تأثير الطائرات المضادة للغواصات.

تم الانتهاء من عمليات تحديث الغواصة "ألروسا" في سيفاستوبول في مايو من العام الماضي واكتسبت الغواصة قدرات قتالية وتقنية جديدة.

وأكسبت العملية التحديثية التطويرية غواصة "ألروسا" التي تعمل بالطاقة الكهربائية قدرات قتالية وفنية جديدة تضعها في مصاف غواصات الديزل الحديثة.

وكانت غواصة "ألروسا" هي الغواصة الوحيدة ضمن الأسطول الروسي في البحر الأسود لبعض الوقت حتى عام 2013. وبعدما استعادت شبه جزيرة القرم وضعها كأحد الأقاليم الروسية في عام 2014 حصل أسطول البحر الأسود على 6 غواصات جديدة مسلحة بالصواريخ الحديثة.

المصدر: نوفوستي