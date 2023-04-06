لأول مرة.. حاملة الطائرات "شاندونغ" الصينية تغادر بحر الصين الجنوبي وتقترب من تايوان

غادرت حاملة الطائرات "شاندونغ" الصينية بحر الصين الجنوبي للمرة الأولى، وتتواجد حاليا على بعد 370 كيلومترا شرق جنوب تايوان، حسبما ذكرت صحيفة "ليبرتي تايمز" التايوانية اليوم الخميس.

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ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشنغ قوله الأربعاء إن حاملة الطائرات التابعة للبحرية الصينية مرت عبر مضيق لوزون الذي يربط بحر الصين الجنوبي بالمحيط الهادئ، وتقف حاليا على بعد 200 ميل بحري شرق رأس إلوانبي، وهي أقصى نقطة في جنوب الجزيرة.

وحسب الصحيفة، فإن هذه هي المرة الأولى التي تغادر فيها حاملة الطائرات بحر الصين الجنوبي، ووفقا لتقديرات الجيش التايواني، فإن ذلك قد يكون جزءا من المناورات، لكن "نظرا لحساسية الموقف"، تواصل الدفاع التايوانية الجهود لتحديد نواياها.

وأشار تشيو كو تشنغ إلى أن الجيش التايواني ليست لديه معلومات حتى الآن حول ما إذا كانت طائرات للبحرية تنفذ طلعات من "شاندونغ" مضيفا أن وزارة الدفاع التايوانية تراقب تحركات السفينة.

وفي وقت سابق، حثت هيئة الملاحة البحرية والموانئ التايوانية السفن التي ترفع علم الجزيرة، على رفض محاولات خفر السواحل الصيني الصعود للتفتيش، وذلك بعد أن أصدرت سلطات مقاطعة فوجيان الساحلية الصينية إشعارا بأن خفر السواحل الصيني سيقوم بدوريات في المياه في وسط وشمال مضيق تايوان.

وأعلنت الدفاع التايوانية أنها رصدت ثلاث سفن حربية ومروحية صينية مضادة للغواصات بالقرب من الجزيرة صباح الخميس، غداة اجتماع رئيستها تساي إنغ ون مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في مدينة لوس أنجليس، والذي أثار غضب بكين.

المصدر: وكالات