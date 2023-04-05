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الشرطة الإسرائيلية تقمع مظاهرة تضامنا مع الأقصى في أم الفحم داخل الخط الأخضر (فيديو + صورة)

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الشرطة الإسرائيلية تقمع مظاهرة تضامنا مع الأقصى في أم الفحم داخل الخط الأخضر (فيديو + صورة)
AFP
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قالت الشرطة الإسرائيلية إن قوة مباحث كانت تعمل في مدينة أم الفحم خلال مظاهرة احتجاجية، تعرضت لهجوم من قبل الحشد.

وعلى حسابها في "تويتر"، أوضحت الشرطة الإسرائيلية قائلة: "عقب مظاهرة احتجاجية في مدينة أم الفحم تحولت إلى أعمال شغب ورشق حجارة باتجاه شارع 65، وصلت قوات الشرطة وبدأت في تفريق المتظاهرين باستخدام الوسائل الخاصة".

وأضافت الشرطة: "وفي الوقت نفسه، تعرضت قوة مباحث كانت تعمل في المكان لهجوم من قبل الحشد، مما أجبر أحد أفراد الشرطة على إطلاق النار في الهواء".

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد "أجواء جدا متوترة في مدينة أم الفحم خلال مظاهرة لنصرة المسجد الأقصى، بعد اكتشاف المتظاهرين لوجود وحدة مستعربين واضطرار أحدهم لإطلاق النار".

المصدر: RT

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