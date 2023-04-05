حرس الحدود الروسي يعتقل قائد طائرة أوكرانية تحطمت بمقاطعة بريانسك

أعلنت إدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمنطقة بريانسك، أن طائرة أوكرانية ذات محرك خفيف تحطمت في منطقة كلينتسوفسكي، وتم القبض على قائدها من قبل حرس الحدود الروسي.

ووفقا لبيان الإدارة: "لأسباب غير معروفة، تحطمت طائرة بالقرب من منطقة بوتوفسك السكنية"، وأشار البيان إلى أن موظفي دائرة الحدود في منطقة بريانسك، سجلوا اليوم، انتهاكا للحدود الروسية، من قبل طائرة أوكرانية خفيفة.



وذكر البيان، أنه، تم اعتقال طيار أوكراني الجنسية، حاول الفرار إلى الأراضي الأوكرانية وأن الإجراءات جارية، وسيتم اتخاذ قرار بناء على نتائجها.

وتهاجم القوات الأوكرانية بشكل متكرر منطقة بريانسك من الجو، بما في ذلك بمساعدة طائرات مسيّرة، وفي أوائل فبراير، صدت أنظمة الدفاع الجوي هجوما بواسطة تسع طائرات مسيّرة في وقت واحد فوق أراضي منطقة ستارودوبسكي، دون وقوع أضرار. ويوم الأربعاء، أصيب مواطن محلي خلال هجوم آخر بطائرة مسيَرة محملة بالمتفجرات.

يذكر أن مستوى الخطر الإرهابي في منطقة بريانسك، وكذلك المناطق الحدودية الأخرى لروسيا، في المستوى الأصفر، مما يعني زيادة عمليات البحث في محطات السكك الحديدية وغيرها من الأماكن المزدحمة، وزيادة أمن المرافق الاستراتيجية، بما في ذلك مرافق الطاقة، وغيرها من التدابير.

المصدر: نوفوستي