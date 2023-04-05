أردوغان: تركيا لا يمكنها أبدا أن تظل صامتة إزاء الاعتداء على المسجد الأقصى

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تظل صامتة إزاء الاعتداء على المسجد الأقصى، داعيا إسرائيل إلى وقف هذه الهجمات.

وتعليقا على الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى، قال الرئيس أردوغان: "أدين الأعمال الدنيئة ضد القبلة الأولى للمسلمين، وأدعو إلى وقف الهجمات في أسرع وقت".

وأضاف أردوغان: "من الواضح أن موجة العنف التي تشنها الإدارة الإسرائيلية رغم كل التحذيرات وراءها مأزق الداخل..هذه تسمى سياسة الظلم".

وتابع: "لا يمكن لتركيا أن تبقى صامتة حيال هذه الاعتداءات، والتطاول على المسجد الأقصى ووطأ حرمة الحرم الشريف خط أحمر بالنسبة إلينا".

يتبع..