بوتين يحذر من تحضير أجهزة مخابرات غربية لهجمات إرهابية في المناطق الروسية الجديدة

صرح الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع لمجلس الأمن الروسي، بأن موسكو تمتلك كل الأسباب للاعتقاد بإمكانية قيام دول ثالثة بالتورط في التحضير لهجمات إرهابية في المناطق الجديدة.

وقال الرئيس الروسي: "نمتلك كل الأسباب للتأكيد على إمكانية تورط دول ثالثة وأجهزة مخابرات غربية في التحضير لهجمات تخريبية وإرهابية".

وتابع بوتين: "بالإضافة إلى ذلك، تحاول العناصر الإجرامية، بمن فيهم العصابات المنظمة، وتجار المخدرات، والمحتالون الماليون، الاستفادة من الوضع في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".

وأشار الرئيس إلى أن الوضع في المناطق الجديدة لا يزال متوترا، وشدد بوتين على أن "العدو يستخدم عمله السري الذي لم يكتمل بعد لترهيب الناس، بما في ذلك مختلف الجماعات النازية والراديكالية الجديدة"، وأكد الرئيس الروسي "هنا نحتاج إلى التصرف بحزم وفعالية".

وطالب رئيس الكرملين، بقمع دعاية النازيين الجدد ورعاتهم بقسوة، وفضح أكاذيبهم وتزويرهم للحقائق.

وأضاف الرئيس أنه يجب إيلاء اهتمام خاص لمكافحة الجريمة، بما في ذلك منع الجرائم الجسيمة والخطيرة بشكل خاص، ومحاولات الاستيلاء على ممتلكات الآخرين.

المصدر: نوفوستي