سلطلت ليننغراد تنفي رصد جسم طائر مجهول في سماء مدينة سوسنوفي بور

نفى نائب محافظ مقاطعة لينينغراد، ميخائيل إيلين، صحة البيانات التي تفيد برصد جسم مجهول في سماء مدينة سوسنوفي بور.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية، تم رصد جسم طائر مجهول الهوية اليوم الأربعاء في سماء مقاطعة منطقة لينينغراد بالقرب من مدينة سوسنوفي بور، وهي تحت إشراف الجيش.

وأفادت قناة Baza عبر "تلغرام"، برصد جسم مجهول شبيها بالكرة فوق سماء ليننغراد يتحرك بسرعة 200 كم / ساعة على ارتفاع حوالي 10 آلاف متر، ولهذا تم إعلان حالة الطوارئ في المدينة.

وفي ذات السياق، قال مسؤول لوكالة "تاس، " ليس لدى الجيش أية أسباب لإعلان حالة الطوارئ، كما أفادت بعض وسائل الإعلام عبر "تلغرام، ووفقا للمعلومات التي نشرتها فإن الجسم يطير بسرعة كبيرة وهذا يعني أنه ليس طائرة أو مسيرة، نحن نراقب الوضع، ونظام دفاعنا الجوي جاهز تماما للعمل إذا لزم الأمر".

المصدر: تاس + rbc.ru