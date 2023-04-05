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إصابة شخص إثر هجوم مسيرة أوكرانية بمقاطعة بريانسك الروسية الحدودية

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إصابة شخص إثر هجوم مسيرة أوكرانية بمقاطعة بريانسك الروسية الحدودية
صورة أرشيفية تعبيرية
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قال حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوغوماز إن شخصا أصيب إثر هجوم بمسيرة أوكرانية في منطقة سوزيمسكي في مقاطعة بريانسك الروسية الحدودية.

وأضاف بوغماز في بيان منشور: "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الاربعاء منطقة سوزيمسكي. عبر إلقاء عبوة ناسفة باستخدام مسيرة أوكرانية.. وأصيب شخص إثر الهجوم ويتلقى حاليا الرعاية اللازمة".

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ويشار إلى أن المواقع المدنية في مقاطعة بريانسك، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، تتعرض لهجمات بمختلف أنواع الأسلحة من جانب القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي

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