إصابة شخص إثر هجوم مسيرة أوكرانية بمقاطعة بريانسك الروسية الحدودية

قال حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوغوماز إن شخصا أصيب إثر هجوم بمسيرة أوكرانية في منطقة سوزيمسكي في مقاطعة بريانسك الروسية الحدودية.

وأضاف بوغماز في بيان منشور: "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الاربعاء منطقة سوزيمسكي. عبر إلقاء عبوة ناسفة باستخدام مسيرة أوكرانية.. وأصيب شخص إثر الهجوم ويتلقى حاليا الرعاية اللازمة".

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ويشار إلى أن المواقع المدنية في مقاطعة بريانسك، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، تتعرض لهجمات بمختلف أنواع الأسلحة من جانب القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي