 الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

قال ألكسندر بوغوماز محافظ مقاطعة بريانسك، إن قوات الدفاع الجوي الروسي تمكنت من إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية فوق قرية نافليا التابعة للمقاطعة.

وأضاف المحافظ: "تمكنت قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، من التصدي لطائرة بدون طيار أوكرانية، فوق منطقة قرية نافليا وأسقطتها".

إقرأ المزيد

وشدد المحافظ، على أن الحادث لم يسفر عن وقوع أية إصابات أو أضرار مادية للجانب الروسي.

وقال: "تعمل في مكان الحادث مجموعات فنية مختصة".

ويشار إلى أن المواقع المدنية في مقاطعة بريانسك، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، تتعرض لهجمات بمختلف أنواع الأسلحة من جانب القوات الأوكرانية.

المصدر: تاس