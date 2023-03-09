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 الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

أخبار روسيا

 الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
Sputnik
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قال ألكسندر بوغوماز محافظ مقاطعة بريانسك، إن قوات الدفاع الجوي الروسي تمكنت من إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية فوق قرية نافليا التابعة للمقاطعة.

وأضاف المحافظ: "تمكنت قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، من التصدي لطائرة بدون طيار أوكرانية، فوق  منطقة قرية نافليا وأسقطتها".

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وشدد المحافظ، على أن الحادث لم يسفر عن وقوع أية إصابات أو أضرار مادية للجانب الروسي.

وقال: "تعمل في مكان الحادث مجموعات فنية مختصة".

ويشار إلى أن المواقع المدنية في مقاطعة بريانسك، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، تتعرض لهجمات بمختلف أنواع الأسلحة من جانب القوات الأوكرانية.

المصدر: تاس

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