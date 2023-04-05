تشاووش أوغلو: الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية (روسيا إيران تركيا سوريا) سيعقد في موسكو

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران سيعقد في موسكو.

وأضاف أوغلو، في مؤتمر صحفي ببروكسل، أن "اجتماع الوفود على مستوى نواب وزراء الخارجية في موسكو (أمس) كان يصب في سياق التحضير لاجتماع وزراء الخارجية. وفي الفترة المقبلة ولعقد هذا الاجتماع الرباعي على مستوى وزارء الخارجية ننتظر دعوة الجانب الروسي..على الأرجح سيعقد الاجتماع في موسكو".

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وقالت وزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء ، إن نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا اتفقوا خلال اجتماع رباعي على مواصلة الاتصالات.

وكان الاجتماع قد تم تأجيله من منتصف الشهر الجاري، فيما أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في وقت سابق عن اهتمام بلاده بتحسين علاقات سوريا مع جيرانها، لا سيما مع تركيا، مما سينعكس على السلم والاستقرار في المنطقة.

واجتمع أمس الثلاثاء معاونو وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا، في موسكو، تمهيدا لعقد اجتماع على مستوى وزراء خارجية الدول الأربعة، لبحث تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

واستضافت روسيا، ديسمبر الماضي، أول محادثات بين وزيري الدفاع التركي والسوري منذ 11 عاما. حيث اندلعت الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، وانحازت تركيا، التي كانت قبل الصراع على علاقات وثيقة مع دمشق، إلى جانب معارضي الرئيس السوري بشار الأسد. لكن الجانبين تحدثا في الآونة الأخيرة، ونقلت بعض وسائل الإعلام وجود أجواء إيجابية تشير إلى إمكانية التطبيع التدريجي للعلاقات بين البلدين.

المصدر: نوفوستي