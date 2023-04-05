الدفاع الروسية: مقتل 580 مقاتلا أوكرانيا وإسقاط مقاتلة "ميغ-29" خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خسائر الجيش الأوكراني خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، والتي تصل إلى 580 جنديا ومرتزقا، علاوة على إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29".

جاء ذلك ضمن تقرير سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ليوم الأربعاء 5 أبريل، حيث تابع التقرير بأن الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة "الغرب" في اتجاه كوبيانسك أصابت نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية حيث تم صد 5 عمليات لمجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقة خاركوف، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 40 جنديا، وتدمير مدرعتين قتاليتين وشاحنتين صغيرتين.

يتبع،

المصدر: RT