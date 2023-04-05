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الدفاع الروسية: مقتل 580 مقاتلا أوكرانيا وإسقاط مقاتلة "ميغ-29" خلال الـ 24 ساعة الماضية

الدفاع الروسية: مقتل 580 مقاتلا أوكرانيا وإسقاط مقاتلة "ميغ-29" خلال الـ 24 ساعة الماضية

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الدفاع الروسية: مقتل 580 مقاتلا أوكرانيا وإسقاط مقاتلة
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خسائر الجيش الأوكراني خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، والتي تصل إلى 580 جنديا ومرتزقا، علاوة على إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29".

جاء ذلك ضمن تقرير سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ليوم الأربعاء 5 أبريل، حيث تابع التقرير بأن الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة "الغرب" في اتجاه كوبيانسك أصابت نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية حيث تم صد 5 عمليات لمجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقة خاركوف، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 40 جنديا، وتدمير مدرعتين قتاليتين وشاحنتين صغيرتين.

يتبع،

المصدر: RT

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