الكرملين: انضمام فنلندا إلى الناتو يشكل تهديدا إضافيا لروسيا وسنتخذ كل ما يلزم لضمان أمن البلاد

قال الكرملين إن انضمام فنلندا إلى الناتو لا يساهم في تعزيز الاستقرار، بل يخلق تهديدا إضافيا لروسيا وسنتخذ إجراءات وكل ما هو ضروري لضمان أمن روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "بالطبع هذا حدث لا يساهم في تعزيز الاستقرار والأمن في القارة الأوروبية. وهذا يشكل تهديدا إضافيا لنا ويلزمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التوازن إلى النظام الأمني ​​بأكمله".

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ولفت بيسكوف إلى أن الخطوات المحددة لإعادة التوازن لم يتم تحديدها بعد وأن هذا سيستغرق بعض الوقت: "الخطوات المحددة لإعادة التوازن ليست إجراء واحدا وإنما عملية وعدة إجراءات تتخذ بمرور الوقت.. وكل ما يحتاج إلى ضمان أمننا سيتم اتخاذه وتنفيذه".

وباتت فنلندا أمس الثلاثاء رسميا العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد تسلمها وثيقة انضمامها للحلف.

وسلم وزير الخارجية الفنلندي، هافيستو بيكا، أمس وثيقة عضوية بلاده للحلف بعد أن وقع عليها، إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

المصدر: نوفوستي