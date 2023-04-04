روسيا تبدأ في تطوير الرد على انضمام فنلندا إلى حلف "الناتو"

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، أن موسكو بدأت بالفعل في تطوير تدابير جوابية لوقف التهديدات المحتملة فيما يتعلق بانضمام فنلندا إلى حلف "الناتو".

وقال نائب الوزير ردا على سؤال بشأن تطوير تدابير جوابية: "بالطبع".

وشدد على أن أي هيئة عامة مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار إمكانية تنفيذ سيناريوهات مختلفة لتطور الوضع، وأضاف غروشكو: "بما في ذلك السيناريوهات التي تنطوي على نشر قوات قتالية أو ظهور معدات أجنبية على أراضي هذا البلد".

وتابع: "على أي حال، سيتم تضمين أراضي فنلندا في خطط عمليات الناتو.. وسيتم أخذ هذا أيضا في الاعتبار.. في عملية التخطيط العسكري [الروسية]".

ووفقا لغروشكو، ستتخذ روسيا إجراءات عسكرية تقنية إذا أصبح "الناتو" أكثر نشاطا بعد انضمام فنلندا إلى الحلف، وموسكو مستعدة لمخاطر تغيير الوضع في المنطقة.

وأوضح نائب الوزير: "بالمعنى القانوني، يدخل الناتو الحدود بين روسيا وفنلندا، والتي يبلغ طولها 1.3 ألف كيلومتر.. وهذا واقع عسكري وسياسي يجب أن يؤخذ في الاعتبار في تخطيطنا الدفاعي، وهو ما سنفعله. إذا زاد نشاط الناتو في هذه المنطقة فسيتم اتخاذ جميع الاحتياطات العسكرية والفنية اللازمة".

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في مايو 2022، لكن تركيا منعت عملية الانضمام، وطالبتهم بإعلان المنظمات الكردية إرهابية وتسليم المتهمين بالإرهاب أو المشاركة في محاولة انقلاب في عام 2016.

ولحل هذه القضايا قبل قمة "الناتو" في عام 2022، تم توقيع مذكرة بين تركيا وفنلندا والسويد مع قائمة من الخطوات المحددة، ووفقا لأنقرة، يجب على البلدين الشماليين اتخاذها.

ووافق البرلمان التركي على مشروع قانون للتصديق على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو في 30 مارس، ويوم الثلاثاء، تم قبول هلسنكي رسميا في الحلف بصفتها العضو الحادي والثلاثين.

المصدر: تاس