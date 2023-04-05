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كندا.. مشروع قانون لفرض غرامة ضخمة على المسيء لمجتمع المثليين

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كندا.. مشروع قانون لفرض غرامة ضخمة على المسيء لمجتمع المثليين
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قدمت السياسية الكندية كريستين وونغ تام مشروع قانون يفرض المسؤولية الجنائية وغرامة قدرها 25000 دولار للخطاب المسيء ضد المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية.

وفي مشروع القانون الذي قدمته وونغ تام، وهي عضو الحزب الديمقراطي الجديد في أونتاريو، قانون جديد لحماية مجتمعات 2SLGBTQI. وسيسمح مشروع القانون بإنشاء مناطق أمان مجتمعية مؤقتة خلال الأحداث الخاصة بالمجتمعات، من خلال تحديد منطقة عازلة 100 متر.

المصدر: RT

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