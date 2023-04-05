كندا.. مشروع قانون لفرض غرامة ضخمة على المسيء لمجتمع المثليين

قدمت السياسية الكندية كريستين وونغ تام مشروع قانون يفرض المسؤولية الجنائية وغرامة قدرها 25000 دولار للخطاب المسيء ضد المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية.

وفي مشروع القانون الذي قدمته وونغ تام، وهي عضو الحزب الديمقراطي الجديد في أونتاريو، قانون جديد لحماية مجتمعات 2SLGBTQI. وسيسمح مشروع القانون بإنشاء مناطق أمان مجتمعية مؤقتة خلال الأحداث الخاصة بالمجتمعات، من خلال تحديد منطقة عازلة 100 متر.

Holy sh*t



New bill would criminalize protests and offensive remarks in parts of Canada pic.twitter.com/21m4xA4VmH — End Wokeness (@EndWokeness) April 5, 2023

Introducing the Protecting 2SLGBTQI+ Communities Act ⁠— add your name to support at https://t.co/rSWMQfFwIA#OnPolihttps://t.co/qEfBLrfGUF — Kristyn Wong-Tam 🇨🇦 (@kristynwongtam) April 4, 2023

المصدر: RT