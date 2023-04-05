بوريل: انضمام فنلندا إلى "الناتو" يجعل الحلف أقرب إلى الاتحاد الأوروبي

صرح الممثل السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسية الخارجية والأمن جوزيب بوريل بأن انضمام فنلندا إلى "الناتو" سيقرب الحلف أكثر من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في تصريحات بوريل قبيل اجتماعه مع وزراء خارجية "الناتو" اليوم الأربعاء في بروكسل، حيث تابع: "الآن أصبح 22 من 27 عضوا بالاتحاد الأوروبي أعضاء في حلف (الناتو)، ونأمل أن يأتي دور السويد قريبا. هذا يساهم في مزيد من التقارب بين الاتحاد الأوروبي وحلف (الناتو)، وتعزيز هذه المنظمات".

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ووفقا له، تواصل المنظمتان تقديم المساعدة لأوكرانيا، فيما قال بوريل: "سنواصل القيام بذلك طالما كان ذلك ضروريا".

وكانت وزير الخارجية بيكا هافيستو قد سلم يوم أمس الثلاثاء وثيقة انضمام فنلندا إلى معاهدة حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ما يعني استكمال كافة الإجراءات الرسمية لانضمام فنلندا إلى الحلف.

وكانت فنلندا قد قررت الانضمام إلى الحلف في مايو الماضي وسط التطورات في أوكرانيا، حيث تمت الموافقة على طلبها من 28 دولة من أصل 30 في الحلف باستثناء هنغاريا وتركيا، فيما صدّقت هنغاريا على عضوية فنلندا نهاية مارس الماضي، وتركيا في بداية أبريل.

من جانبه، صرح الكرملين بأن روسيا تأسف لتوجه فنلندا إلى الانضمام لحلف "الناتو"، حيث لم تشكل موسكو أي تهديد لهلسنكي، فيما أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن ذلك سوف يكون له تأثير سلبي على العلاقات بين هلسنكي وموسكو.

المصدر: نوفوستي