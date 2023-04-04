سفير روسيا لدى كندا يطالب ترودو بإدانة اغتيال تاتارسكي ودوغينا

طلب السفير الروسي لدى كندا أوليغ ستيبانوف، في رسالة رسمية لرئيس الوزراء جاستن ترودو بإدانة اغتيال داريا دوغينا وفلادلين تاتارسكي، مشيرا إلى أن رفض ذلك سيعتبر دليلا على دعم الإرهاب.

وقال رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية لدى أوتاوا إن "السفير الروسي في كندا يرسل مداخلة رسمية إلى رئيس وزراء كندا تطالب بإدانة اغتيال تاتارسكي ودوغينا".

وأضاف ستيبانوف، أن غياب مثل هذا الرد من ترودو "سيعتبره الجانب الروسي دعما للإرهاب من قبل الحكومة الكندية".

ويوم الأحد السابق، في مدينة سان بطرسبورغ، وقع انفجار في مقهى "ستريت بار" الكائن في بناء رقم 25 بشارع أونيفيرستيتسكايا نابيريجنايا وسط المدينة، مما أسفر عن مقتل شخص تبين أنه المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي.

وفي صيف العام الماضي، تم اغتيال الصحفية الشهيرة وابنة الفيلسوف الروسي الشهير ألكسندر دوغين، داريا دوغينا (بلاتونوفا) في انفجار سيارة دفع رباعي بمنطقة موسكو، وكانت تبلغ من العمر 29 عاما.

المصدر: نوفوستي + RT