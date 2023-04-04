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السفارة الروسية لدى واشنطن تعلق على المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا

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السفارة الروسية لدى واشنطن تعلق على المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا
Sputnik ALEXEI AGARYSHEV
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علقت السفارة الروسية لدى واشنطن على حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا، معتبرة إياها "خطوة نحو تصعيد الأزمة" في أوكرانيا، وتوسيع رقعة الصراع وزيادة عدد الضحايا.

وقالت السفارة في بيان لها، يوم الثلاثاء، إن "واشنطن أكدت موقفها المنافق مرة أخرى، ويعتزم الأمريكيون إطالة أمد النزاع في أوكرانيا لأطول فترة ممكنة".

وأضافت أن "قرار توريد الأسلحة لكييف خطوة نحو تصعيد الأزمة الأوكرانية وزيادة عدد الضحايا بين السكان المدنيين".

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وتابعت: "نجدد الدعوة للقيادة الأمريكية إلى أن تقيم بشكل عقلاني عواقب مثل هذه الأعمال وتدرك مخاطر توسيع جغرافيا النزاع بشكل غير خاضع للسيطرة".

وأكدت السفارة أن روسيا "لن تتخلى عن المهام المحددة للعملية الخاصة"، وأن "جميع المنتجات العسكرية الغربية ستدمر في ميدان القتال".

وجاء ذلك تعليقا على حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة بقيمة 2.6 مليار دولار، التي أعلن عنها البنتاغون يوم الثلاثاء، والتي تضم مختلف أنواع الذخيرة.

المصدر: تاس

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