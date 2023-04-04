ترامب يغادر الاحتجاز بعد أخذ بصماته متوجها إلى قاعة المحكمة

دخل دونالد ترامب أول رئيس سابق في التاريخ يواجه اتهامات جنائية، إلى قاعة محكمة في نيويورك ليتم تقديمه للمحاكمة ومن المتوقع أن يدفع بأنه غير مذنب.

وقامت سلطات محكمة مانهاتن، بأخذ بصمات أصابع الرئيس السابق في إجراء اعتيادي قبيل المحاكمة

سيتم الكشف عن تفاصيل أكثر من 30 تهمة يواجهها عندما يتم الكشف عن لائحة الاتهام أمام هيئة المحلفين الكبرى، تنبع لائحة الاتهام من تحقيق يتعلق بدفع "أموال صامتة" لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز خلال الحملة الرئاسية لعام 2016.

المصدر: وكالات