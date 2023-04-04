احتجاجات ضد توريد الأسلحة إلى أوكرانيا لأول مرة بالقرب من مقر حلف "الناتو"

شارك حوالي 50 شخصا في احتجاجات دولية على إمدادات الأسلحة لأوكرانيا للمرة الأولى يوم الثلاثاء، بالقرب من مقر "الناتو"، حيث اجتمع وزراء خارجية الحلف لمناقشة إمدادات الأسلحة إلى كييف.

وحسبما أفاد مراسل "تاس" من مكان الحادث يشارك حوالي 50 شخصا في الاحتجاجات.

ومن بين الملصقات التي حملها المتظاهرون صورة المراسل الحربي فلادلين تاتارسكي، الذي قتل في هجوم إرهابي في مقهى بمدينة بطرسبورغ.

وتعتبر المظاهرات أول عمل من هذا القبيل يحدث مباشرة أمام مقر "الناتو" خلال اجتماع وزاري هناك منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.

وقالت إحدى منظمي المسيرة: "بدأ العمل من قبل جمعية SOS Donbass، التي تقود حركة #StopKillingDonbass، والهدف من حركتنا هو وقف تسليح أوكرانيا والدعوة إلى الحوار مع موسكو".

وأضافت: "مهمتنا هي تذكير العالم في 4 أبريل، يوم تأسيس الناتو، بمن كان المحرض على الحروب على مدار 74 عاما، ومن هو المعتدي الحقيقي، ولماذا من المهم التوقف عن تسليح أوكرانيا على الفور".

وجمع الاحتجاج نشطاء من بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى مهاجرين من روسيا وأوكرانيا يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي.

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المصدر: تاس