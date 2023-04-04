بريطانيا.. فرض غرامة على "تيك توك" لإساءة استخدام بيانات الأطفال

فرضت السلطات في بريطانيا غرامة مالية تفوق الـ15 مليون دولار أمريكي على تطبيق "تيك توك" بسبب إساءة استخدام بيانات الأطفال.

وأعلن مكتب مفوض المعلومات (ICO) فرض غرامة قدرها 12.7 مليون جنيه إسترليني بعد "عدد من انتهاكات قانون حماية البيانات، بما في ذلك عدم استخدام البيانات الشخصية للأطفال بشكل قانوني"، مشيرا إلى أن "تيك توك" فشل في الحصول على موافقة الوالدين لما يقدر بنحو 1.4 مليون طفل بريطاني دون سن 13 عاما يستخدمون المنصة.

وقال مفوض المعلومات البريطاني جون إدواردز إن "هناك قوانين معمول بها للتأكد من أن أطفالنا آمنون في العالم الرقمي كما هو الحال في العالم المادي، إلا أن تيك توك لم تلتزم بهذه القوانين. ونتيجة لذلك، تم منح ما يقدر بنحو مليون شخص دون سن 13 عاما حق الوصول إلى المنصة بشكل غير لائق، وقامت تيك توك بجمع واستخدام بياناتهم الشخصية. هذا يعني أنه ربما تم استخدام بياناتهم لتتبعهم، مما قد يقدم محتوى ضارا وغير مناسب".

وأضاف: "كان يجب أن يكون أداء تيك توك أفضل. تعكس الغرامة البالغة 12.7 مليون جنيه إسترليني التأثير الخطير الذي قد يكون لإخفاقاتهم. لم يفعلوا ما يكفي للتحقق من من كان يستخدم منصتهم أو اتخذوا إجراءات كافية لإزالة الأطفال القاصرين الذين كانوا يستخدمون منصتهم".

المصدر: "الإندبندنت"