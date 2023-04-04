السويد.. اعتقال 5 أشخاص بشبهة الإعداد لانتقام على واقعة إحراق القرآن الكريم في ستوكهولم

أعلنت الاستخبارات السويدية، توقيف 5 أشخاص، بدعوى الاشتباه بتحضيرهم "لهجوم إرهابي"، ردا على إحراق المتطرف الدنماركي راسموس بالودان، للقرآن الكريم في ستوكهولم، في يناير الماضي.

وذكرت وكالة Reuters، أنه تم اعتقال 5 أشخاص يشتبه "بتآمرهم لتنفيذ هجوم إرهابي".

وأفادت نائبة رئيس وحدة مكافحة "الإرهاب" في جهاز الأمن السويدي الداخلي، سوزانا تريهورنينغ، بأن "القضية الحالية هي واحدة من عدة قضايا كان جهاز الأمن السويدي يعمل عليها، حول إحراق القرآن"، مشيرة إلى أن المشتبه فيهم على صلة بـ "التطرف الإسلامي" في العالم.

يذكر أن رئيس حزب "هارد لاين" الدنماركي اليميني المتطرف، راسموس بالودان، قام بتنظيم تجمع أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم، في الـ 16 من يناير، وأحرق القرآن الكريم، وبرر ذلك برفض أنقرة انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو.

ولم تكن هذه المرة الأولى، التي يقدم فيها بالودان، على إحراق القرآن الكريم، فقد سبق أن أقدم على ذلك عدة مرات، كان آخرها في أبريل 2022.

المصدر: نوفوستي + أ ف ب