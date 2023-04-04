من سينوب عن بايدن في حفل تتويج الملك تشارلز؟

كشفت مصادر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيتغيب عن حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث الذي من المقرر أن يقام الشهر المقبل.

وكشفت المصادر لصحيفة "واشنطن بوست" أن السيدة الأولى جيل بايدن، ستترأس وفدا إلى المملكة المتحدة لحضور حفل التتويج، المقرر عقده في 6 مايو.

وقالت الصحيفة الأمريكية أن تغيب بايدن أثار حفيظة البعض.

في الماضي، لم يحضر الرؤساء حفل تتويج ملك بريطاني، إلا أنه أثناء تتويج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، قرر الرئيس الأمريكي الأسبق دوايت أيزنهاور إرسال وفد يمثله.

وكان بايدن حضر جنازة إليزابيث في سبتمبر، إلى جانب قادة آخرين من جميع أنحاء العالم.

المصدر: The Hill