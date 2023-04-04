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هجوم سيبراني على مواقع جامعات إسرائيلية

أخبار العالم

هجوم سيبراني على مواقع جامعات إسرائيلية
AFP
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تعرضت مواقع العديد من الجامعات الإسرائيلية لهجوم سيبراني من قبل مجموعة من المتسللين يطلقون على أنفسهم اسم "السودان المجهول".

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن من مواقع الجامعات التي تعرضت للاختراق هي جامعة تل أبيب والجامعة العبرية في القدس وجامعة بن غوريون في النقب وجامعة حيفا ومعهد وايزمان للعلوم والجامعة المفتوحة في إسرائيل وجامعة رايشمان.

ونشرت المجموعة بيانا عبر "تلغرام" أوردت فيه المواقع التي هاجمتها، وجاء فيه: "البنية التحتية: الجامعات - تم إسقاط قطاع التعليم في إسرائيل بسبب ما فعلوه في فلسطين".

وذكرت المجموعة أن هذا ليس هجومها الرئيسي الذي من المقرر تنفيذه في 7 أبريل.

وذكرت شركة Radware للأمن السيبراني أن هجمات إلكترونية واسعة النطاق على إسرائيل وقعت كل عام في 7 أبريل لمدة عشر سنوات. كما حددت الشركة يوم الثلاثاء هجمات على مواقع المستشفيات والصحف ومصافي النفط وغيرها.

وهذا الهجوم هو جزء من حملة تسمى OPIsrael، حيث يحاول النشطاء مهاجمة أهداف على الإنترنت الإسرائيلي، وفقا لموقع Ynet News.

المصدر: "جيروزالم بوست"

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