ترامب يضيف محاميا جديدا إلى فريق دفاعه

عين الرئيس السابق دونالد ترامب المدعي الفيدرالي السابق تود بلانش، للمساعدة في الدفاع عنه ضد التهم الجنائية التي وجهها المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ.

وأكد محامي ترامب جو تاكوبينا، يوم الإثنين، انضمام بلانش إلى فريق الدفاع، ومن المتوقع أن يمثل ترامب الثلاثاء أمام محكمة ولاية نيويورك لتوجيه الاتهامات للمرة الأولى.

وقال تاكوبينا للصحفيين عند سؤالهم عن المحامي الرئيسي: "لا يوجد محام رئيسي، نراكم غدا في المحكمة".

وكان بلانش مؤخرا شريكا في شركة Cadwalader للمحاماة، لكنه أخبر شركاءه أنه سيستقيل من مكتب المحاماة لتمثيل دونالد ترامب في قضية براغ، وفقا لصحيفة "بوليتيكو"، التي أبلغت عن عملية التوظيف، ولم يرد بلانش على الفور على مكالمة أو رسالة نصية لطلب التعليق.

ومثل بلانش بول مانافورت، الرئيس السابق لحملة ترامب الانتخابية في 2016، في قضية رفعها سلف براغ، سايروس فانس جونيور، بدعوى الاحتيال في الرهن العقاري وجرائم أخرى.

ورفع فانس القضية تحسبا لقيام ترامب بالعفو عن مانافورت لإدانته الفيدرالية بتهم تتعلق بجرائم مالية وممارسة ضغط غير قانوني، وأصدر ترامب عفوا عن مانافورت في ديسمبر 2020، والذي ينطبق فقط على الجرائم الفيدرالية.

وحصل بلانش على قرار رفض نهائي لقضية مانافورت في فبراير 2021 من قبل محكمة استئناف، واتفقت تلك المحكمة مع المحاكم الأدنى التي حكمت أن قضية فانس كانت مشابهة جدا للقضية الفيدرالية لدرجة أنها منعت بموجب ما يسمى بقانون المحاكمة المزدوجة - أي القواعد ضد محاكمة شخص مرتين عن نفس الجريمة.

وقال بلانش في رسالة بالبريد الإلكتروني في ذلك الوقت: "كما قلنا منذ الوقت الذي أعلن فيه المدعي العام عن اتهامات ضد مانافورت، فهذه قضية ما كان يجب عرضها على الإطلاق لأن قرار الاتهام المرفوض يعد انتهاكا واضحا لقانون نيويورك".

المصدر: بلومبرغ