"بلومبرغ": ستولتنبرغ يريد من دول "الناتو" تخصيص 500 مليون يورو لأوكرانيا سنويا

يصر الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، على أن تخصص دول الحلف بشكل مشترك 500 مليون يورو سنويا، لصالح تسليح أوكرانيا.

وبحسب مصادر نقلت عنها وكالة "بلومبرغ"، تهدف خطط ستولتنبرغ إلى تقديم مساعدة عسكرية قصيرة المدى لأوكرانيا ودعم طويل الأجل من شأنه تحديث الأسلحة الأوكرانية وجعلها تتماشى مع معايير "الناتو"ـ وأشار أحد مصادر الوكالة، إلى أن الخطة قيد المناقشة.

ووفقا للوكالة، يدور الحديث عن "مساعدات غير فتاكة". ومع ذلك، فإن الانتقال إلى معايير "الناتو" قد يعني افتراضيا أنه سيكون من الأسهل على الدول الأعضاء في الحلف توفير "الدعم الفتاك" لأوكرانيا من خلال توريد الأسلحة الحديثة.

ولم يرد متحدث باسم حلف "الناتو" على طلب وكالة "بلومبرغ" للتعليق.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، قال ستولتنبرغ إن دول "الناتو" نقلت ما قيمته 65 مليار يورو من الأسلحة إلى أوكرانيا وتقوم الآن بإعداد برنامج إمداد عسكري طويل الأجل.

المصدر: تاس