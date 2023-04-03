"أثق بشرطة نيويورك".. بايدن يعلق على محاكمة ترامب

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه غير قلق بشأن الاضطرابات بسبب لائحة الاتهام الجنائية للرئيس السابق دونالد ترامب في نيويورك.

وقال بايدن يوم الاثنين خلال جولة في منشأة لتوليد الطاقة في فريدلي بولاية مينيسوتا: "لدي ثقة في إدارة شرطة نيويورك"، ولدى سؤاله عما إذا كان يؤمن بالنظام القانوني، أجاب: "نعم".

وفي وقت سابق يوم الاثنين، هبطت طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مطار لا غوارديا بمدينة نيويورك، قبل توجهه إلى المحكمة يوم الثلاثاء في مانهاتن، حيث سيتم توجيه لائحة الاتهام إليه.

ومن المتوقع أن يمثل ترامب، يوم الثلاثاء أمام محكمة في نيويورك، حيث سيتم قراءة الاتهامات عليه، وسيرفض الاعتراف بها كما قال.

ومساء يوم الخميس الماضي، صوتت هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن يوم الخميس، على إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن دفع أموال لممثلة إباحية، وفقا لأشخاص على دراية بالموضوع.

ويُزعم أن الاتهامات كانت عن انتهاكات مالية في دفع مبلغ كبير من المال للممثلة الإباحية سترومي دانيلز لشراء صمتها بشأن علاقتها المزعومة به.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، "هذا تطور تاريخي سيهز السباق الرئاسي لعام 2024، ويشير إلى الأبد إلى أول رئيس سابق للبلاد يواجه اتهامات جنائية".

المصدر: CNN + RT