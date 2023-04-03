رئيس شعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية يحذر: تحاول إيران في فروعها العديدة "إشعال المنطقة"

قال رئيس شعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، اللواء أهارون حليفه، إن "إيران على أفرعها المتعددة تحاول إشعال المنطقة".

وفي كلمة له، قال اللواء أهارون حليفه في حفل تخريج دورة كمنيم مساء اليوم الاثنين في جيلوت: "الضباط ..أفراد الأسرة الأعزاء..هذه أيام خلافات كثيرة بين شعب إسرائيل..صدى الخلاف وصل إلى أبواب الجيش ووصل إلى مدخل مسار الضباط".

وأكمل: "أوضحنا..قيم جيش الدفاع الإسرائيلي، وروح جيش الدفاع الإسرائيلي، هم وحدهم بمثابة بوصلتنا..هكذا كان، والآن سيكون هو نفسه في المستقبل..لن نسمح بإلحاق الضرر بروح الجيش الإسرائيلي وقيمه".

واستطرد: "تحاول إيران في فروعها العديدة إشعال المنطقة..يجب أن يعرف أعداؤنا، البعيدون والقريبون، أننا مستيقظون ومصممون وأقوياء..يتابع "أمان" مؤامراتهم ويستمع إليها، ونعمل بلا كلل خلال النهار وخاصة في الليل لإحباط الأخطار".

وأضاف رئيس شعبة المخابرات: "إن تعدد التهديدات والساحات تلزمنا بحراسة التماسك داخل جيش الدفاع الإسرائيلي بكل قوتنا..بهذه الطريقة فقط يمكن للجيش الإسرائيلي الحفاظ على قوته، والاستمرار في أداء مهمته كقوة حماية لدولة إسرائيل وتناضل من أجل النصر".

المصدر: RT