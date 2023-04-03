الأمم المتحدة: خطر استخدام السلاح النووي يصل مستوى غير مسبوق منذ الحرب الباردة

صرحت المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو بأن خطر استخدام السلاح النووي وصل إلى أعلى مستوياته منذ انتهاء الحرب الباردة.

وأشارت المسؤولة خلال اجتماع لجنة الأمم المتحدة لنزع السلاح، يوم الاثنين، إلى أن "تصاعد الخطاب النووي الخطير" يذكّر بأن "المخاطر النووية حقيقية جدا".

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وأضافت أن "خطر استخدام السلاح النووي بشكل متعمد أو بنتيجة الخطأ أو سوء الفهم أعلى مما كان في أي وقت منذ الحرب الباردة".

وأكدت أن هناك عوامل كثيرة تزيد من تلك المخاطر، مضيفة أن "تصاعد المنافسة الاستراتيجية وتعزيز دور الأسلحة النووية في العقائد العسكرية والاستثمارات في تحديث الأسلحة النووية من قبل كافة الدول النووية تعتبر سباقا للتسلح في المجال النووي من ناحية النوعية".

المصدر: تاس