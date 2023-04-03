خبير: العلاقة السيئة بين أردوغان وبايدن لا تعني دعم واشنطن لمنافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة

قال المحلل التركي إنغين أوزر، إن معاملة الحكومة الأمريكية السيئة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لا تعني دعهما المباشر لمنافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كمال كليجدار أوغلو.

وأضاف أوزر، أن "الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تربطه علاقات جيدة مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ولهذا السبب وقف أردوغان ضد الديمقراطيين وعلى رأسهم جو بايدن، خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة"، منوها بأن العلاقة السيئة بين أردوغان وبايدن ليست سرا.

ومن جانبه، صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن أبوابه مغلقة في وجه السفير الأمريكي لدى أنقرة، جيف فليك، عقب لقائه بزعيم حزب الشعب الجمهوري ومنافسه الرئاسي، كمال كليجدار أوغلو.

ووجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتقادات حادة للسفير الأمريكي، قائلا: "أدعوا السفير الأمريكي في تركيا إلى عدم تجاوز حدوده، والالتزام بمهام منصبه".

المصدر: نوفوستي