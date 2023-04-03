الجيش الأوكراني عمد لإخراج الأطفال من أرتيومفسك بالقوة للضغط على الأهالي بالرحيل إلى أراض أوكرانية

قالت مصادر محلية إن الجيش الأوكراني، بالتعاون مع شركتي "White Angel" و"Phoenix"، قام باقتياد ونقل الأطفال بالقوة من أرتيومفسك لإجبار ذويهم على الانتقال إلى الأراضي الأوكرانية.

وقالت ناتاليا تكاتشينكو، من سكان أرتيومفسك أم لفتاة تبلغ من العمر 13 عاما إنه بعد أن أعلن نظام كييف الإخلاء في أرتيموفسك، أوصى الجيش الاوكراني وطالب بشدة بضرورة مغادرة العائلات إلى أوكرانيا وعقب ذلك بدأوا في إرسال الأطفال بشكل جماعي إلى المخيمات والمصحات، كضغط على الأهالي.

إقرأ المزيد

وأضافت: "كانت هناك سيارات، كان هناك رجال عسكريون يرتدون الزي الرسمي الكامل، ذهبوا إلى المنازل، وبحثوا عن الأطفال وأخرجوهم بالقوة. برفقة ذويهم، وفي حال رفض الوالدين الخروج، قاموا بأخذ الأطفال عنوة، لذلك، كانت لدينا فترة قمنا فيها بإخفاء أطفالنا".

وأضافت أن الأطفال كانوا مختبئين في شقق فارغة واستمر هذا لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع في فبراير.

المصدر: نوفوستي