أشار كبير مراسلي صحيفة "دي فيلت" الألمانية ستيفن شوارزكوف، إلى أن سكان مدينة أرتيوموفسك (باخموت) يؤيدون روسيا، وينتظرون تحرير الجيش الروسي مدينتهم من قوات كييف.

وأضاف شوارزكوف:" عندما وصلنا إلى أرتيومفسك مع فريق من المراسلين الألمان لمراقبة إخلاء السكان الذي أعلنته الحكومة الأوكرانية، كان هناك أشخاص قالوا: "لا نريد المغادرة. سكان المدينة يميلون إلى روسيا، ويتعاونون معها".

المصدر: نوفوستي