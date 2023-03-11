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مراسل Die Welt: سكان أرتيوموفسك يؤيدون روسيا وينتظرون قدوم جيشها

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مراسل Die Welt: سكان أرتيوموفسك يؤيدون روسيا وينتظرون قدوم جيشها
Legion-Media
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أشار كبير مراسلي صحيفة "دي فيلت" الألمانية ستيفن شوارزكوف، إلى أن سكان مدينة أرتيوموفسك (باخموت) يؤيدون روسيا، وينتظرون تحرير الجيش الروسي مدينتهم من قوات كييف.

وأضاف شوارزكوف:" عندما وصلنا إلى أرتيومفسك مع فريق من المراسلين الألمان لمراقبة إخلاء السكان الذي أعلنته الحكومة الأوكرانية، كان هناك أشخاص قالوا: "لا نريد المغادرة. سكان المدينة يميلون إلى روسيا، ويتعاونون معها".

المصدر: نوفوستي

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