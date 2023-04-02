القاهرة تشهد حفل إحياء يوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروس

شهدت العاصمة المصرية القاهرة، يوم الأحد، احتفالا رسميا بمناسبة يوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروس، أقيم في البيت الروسي بالقاهرة.

وفي إطار هذا الحدث، أقيمت حفلة موسيقية أدت فيها فرق الفولكلور من روسيا وبيلاروس، كما تم تقديم معرض للفنانين من كلا البلدين.. بالإضافة إلى المواطنين الروس والبيلاروسيين، حضر الحدث أيضا عدد من المواطنين المصريين.

وقال السفير الروسي لدى مصر غورغي بوريسينكو: "لم يكن من الممكن كسر الرابطة الروسية البيلاروسية، وكان لرئيس بيلاروس ألكسندر غريغوريفيتش لوكاشينكو فضلا عظيما جدا في هذا، الذي شرع أثناء فترة التفكك بإنشاء دولة الاتحاد، مستشعرا بذلك دقة لاختيار التاريخي لشعبي بيلاروس وروسيا".

وشدد رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية، على أن أحداث السنوات الأخيرة والوضع الراهن في العالم، بما في ذلك الضغوط الكبيرة من الغرب، تؤكد بوضوح صحة هذا المسار.

وأضاف بوريسينكو: "نواصل التكامل والاندماج بين روسيا وبيلاروس، لأن هذا يعزز أمننا وإمكاناتنا الاقتصادية ويلبي المصالح الحيوية لشعبينا المرتبطين بمصير مشترك، ومن الجميل أن يشاركنا الفرحة بهذا اليوم الأصدقاء المصريين والأصدقاء من الدول الأخرى، في القاهرة".

وبدوره، أشار سفير بيلاروس في مصر سيرغي تيرنتييف، إلى أن تطوير التعاون الشامل هو من بين الأهداف في إطار العمل على إنشاء اتحاد بين بيلاروس وروسيا.

المصدر: نوفوستي