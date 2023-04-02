صورة وزيرة فرنسية على غلاف مجلة "بلاي بوي" تثير الانتقادات في فرنسا

هل يمكن أن يكون الظهور على مجلة "بلاي بوي بيانا نسويا؟ تعتقد وزيرة في الحكومة الفرنسية ذلك ودافعت عن قرارها بالظهور - مرتدية الملابس - على الغلاف الأمامي للمجلة سيئة السمعة.

والوزيرة مارلين شيابا، الكاتبة النسوية البالغة من العمر 40 عاما، ليست غريبة على الجدل وقد أثارت غضب اليمين بشكل متكرر.

في حين أنه حتى رئيسة الوزراء الفرنسية والنقاد اليساريين يعتقدون أن وزيرة الاقتصاد الاجتماعي والجمعيات قد أخطأت في عملها الأخير، وهو الظهور مع بلاي بوي لمرافقة مقابلة من 12 صفحة حول حقوق المرأة والمثليين بالإضافة إلى الإجهاض.

وكتبت شيابا في تويتر يوم السبت: "الدفاع عن حق المرأة في فعل ما تريد بجسدها في كل مكان وفي كل وقت..في فرنسا، المرأة حرة. سواء كان ذلك يزعج الرجعيين والمنافقين أم لا".

وأثار القرار غضب بعض الزملاء في الحكومة التي تكافح الإضرابات والمظاهرات العنيفة بشكل متزايد ضد خطط رفع سن التقاعد لمدة عامين.

ونظر البعض إلى مشهد شيابا وهي ترتدي فساتين مصممة لمجلة ساحرة على أنها ترسل رسالة خاطئة، حيث نُقل عن أحد الأشخاص قوله إنهم اعتقدوا أنها كانت نكتة كذبة لشهر أبريل عندما سمعوا عنها لأول مرة.

اوتصلت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، وهي ثاني امرأة تشغل هذا المنصب، شيابا لتخبرها أن ذلك "لم يكن مناسبا على الإطلاق، خاصة في الفترة الحالية"، بحسب ما قال أحد مساعديها لوكالة "فرانس برس".

وقالت عضوة البرلمان عن حزب الخضر وزميلتها الناشطة في مجال حقوق المرأة ساندرين روسو، وهي منتقدة صريحة للحكومة الوسطية: "أين احترام الشعب الفرنسي؟"

وأضافت لقناة BFM: "الأشخاص الذين سيضطرون إلى العمل لمدة عامين آخرين، والذين يتظاهرون، والذين يخسرون أياما من الراتب، والذين لا يتمكنون من تناول الطعام بسبب التضخم؟"

وأردفت: "يجب أن تكون أجساد النساء قابلة للظهور في أي مكان، ليس لدي مشكلة في ذلك، ولكن هناك سياق اجتماعي".

في حين دافعت "بلاي بوي" عن ظهور الوزيرة الذي سيكون في نسختها باللغة الفرنسية.

كانت شيابا "الأكثر توافقا مع بلاي بوي" من وزراء الحكومة "لأنها مرتبطة بحقوق المرأة وقد أدركت أنها ليست مجلة للذكاء القدامى ولكنها يمكن أن تكون أداة للقضية النسوية"، وفق ما قاله المحرر جان كريستوف فلورنتين لوكالة "فرانس برس".

وأضاف فلورنتين أن "بلاي بوي ليست مجلة إباحية لطيفة ولكنها مجلة فصلية مكونة من 300 صفحة (مزيج من كتاب ومجلة) تعتبر فكرية وعصرية" ، بينما اعترف "أنه لا يزال هناك عدد قليل من النساء العاريات ولكنهن ليست غالبية الصفحات".

وركزت انتقادات أخرى لشيابا على القضية الأوسع لاستراتيجية اتصالات الحكومة الوسطية.

المصدر: "فرانس برس"