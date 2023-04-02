القناة 12 العبرية نقلا عن الجيش: الطائرة المسيرة التي اخترقت الأجواء الإسرائيلية تابعة لإيران

أفادت القناة 12 العبرية، بأن الجيش الإسرائيلي يرجح أن تكون الطائرة المسيّرة التي تسللت من جهة الأراضي السورية باتجاه المجال الجوي الإسرائيلي، تابعة لإيران.

ووفقا للقناة: "يقدر الجيش أن تكون الطائرة المسيرة إيرانية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة مجهولة، دخلت المجال الجوي الإسرائيلي من جهة الأراضي السورية، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "تم اسقاط الطائرة المجهولة في منطقة مفتوحة ولم تشكل أي خطر في أي مرحلة، ولم يتم تفعيل الانذار وفق السياسة المتبعة".

المصدر: القناة 12 العبرية