البنتاغون يطلق 10 أقمار صناعية إلى الفضاء على متن صاروخ "فالكون 9"

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن شركة "سبيس إكس" قامت بتسليم أول عشرة أقمار صناعية لتتبع الإطلاق الباليستي إلى المدار لتلبية احتياجات البنتاغون.

وقال البيان الصحفي للوزارة: "أطلقت مركبة الإطلاق متعددة الاستخدام ذات المرحلتين فالكون 9، أول عشرة أقمار صناعية من أصل 28 قمرا صناعيا مخططا لها من قاعدة فاندنبرغ للقوات الفضائية بكاليفورنيا".

ومن المقرر أن يتم الإطلاق القادم لمهمة Tranche 0، في يونيو المقبل، وتم التخطيط لإطلاق الأقمار يوم 30 مارس، ولكن جرى تأجيله لأسباب فنية.

المصدر: نوفوستي