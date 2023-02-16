الولايات المتحدة تعمل على تطوير وسائل فضائية مقاتلة صغيرة لتعطيل الأقمار الصناعية الروسية

تعمل الولايات المتحدة على تطوير وسائل فضائية مقاتلة صغيرة الحجم بمقدورها تعطيل عمل الأقمار الصناعية الروسية.

ويمكن إطلاقها ضمن مجموعات الأقمار الصناعية التابعة لـ "وان ويب" و" ستارلينك". صرح بذلك الخميس 16 فبراير رئيس أكاديمية "موجايسكي" العسكرية الفضائية العميد نيقولاي نيستيرشوك.

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وألقى العميد كلمة في ندوة الطاولة المستديرة التي عُقدت في مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان) بمناسبة حلول الذكرى الـ40 لتبني برنامج "المبادرة الدفاعية الاستراتيجية" الأمريكية حيث قال:" تقوم الولايات المتحدة في المرحلة الراهنة بتطوير ما يسمى بـ"الوسائل الفضائية المقاتلة الصغيرة"، وقد انتهى تصميم بعض النماذج منها. وإنها تستطيع القيام بمناورات سرية في الفضاء والاقتراب من أقمارنا الصناعية وتعطيل عملها في أي وقت وفي اية ظروف".

وأوضح أن تلك الوسائل الفضائية يمكن أن تنقل إلى الفضاء ضمن مجموعات الأقمار الصناعية المحلّقة في مدارات منخفضة والتابعة لشركات مثل "ستارلينك" و"وان ويب". وعلاوة على ذلك يمكن استخدامها كذلك من قبل مكوك X-37B الفضائي الأمريكي العسكري.

وأشار العميد إلى أن "هذا الأمر يشكّل خطرا عنوانه الهجوم العسكري على الأقمار الصناعية ذات الأهمية بالنسبة للقطاع الدفاعي في بلادنا وللأقمار الصناعية المخصصة للاتصالات بشكل عام. ويعني ذلك أن هناك خطر فقدان قياد القوات النووية الاستراتيجية وهذا الأمر غير مسموح به".

المصدر: نوفوستي