أفادت وزارة الدفاع التشيكية، بأنه لا يهم من الجهة التي ستنظم محادثات السلام حول أوكرانيا، سواء كان الغرب أو أحد حلفاء روسيا، المهم هو إنهاء هذا الصراع والأعمال العدائية بأسرع وقت.

وأوضحت وزيرة الدفاع التشيكية، يانا تشيرنوخوفا، في مقابلة مع التلفزيون التشيكي قائلة: "النقطة الأهم في المفاوضات هي العثور على طرف يحظى باحترام كاف من روسيا، ويجب على العالم بأسره أن يفعل كل ما بوسعه لضمان إنهاء الصراع الأوكراني في أسرع وقت ممكن، إذا كان هنالك شخص قادر على ذلك فسأحييه، ولن أهتم إن كانت الصين هذا الطرف".

وأعربت تشيرنوخوفا عن خشيتها من استمرار الصراع في أوكرانيا، مؤكدة أن حلف الناتو يبذل ما بوسعه، لضمان عدم تفاقم الوضع حول روسيا أكثر من ذلك.

المصدر: نوفوستي