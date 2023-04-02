نائب روسي يصف خطط كييف لإعادة تسمية مدينة سيفاستوبول بـ "عواء النازيين"

أعلن نائب مجلس الدوما الروسي دميتري بيليك أن مدينة سيفاستوبول ستحمل اسمها التاريخي دائما، واصفا خطط كييف لإعادة تسميتها إلى "الكائن رقم 6" بأنها "عواء للنازيين الأوكرانيين".

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وفي تعليقه على "النسخة الجديدة لاستراتيجية إنهاء احتلال القرم"، الذي نشره اليوم الأحد أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني ألكسي دانيلوف، قال بيليك في حديث لوكالة "نوفوستي": "ما يقترحه دانيلوف بشأن سيفاستوبول لا يعد شيئا جديدا. قرر دانيلوف ببساطة الإسهام بقسطه في العواء المشترك للنازيين الأوكرانيين الذين يحلمون به منذ وقت طويل. كانت سيفاستوبول ولا تزال وستظل موجودة باسمها التاريخي، أما "الكائن رقم 6" فيبدو أن هذه هي الحالة الاجتماعية لدانيلوف نفسه أي الطاعة حيثما كان ذلك ممكنا ولمن هو ضروري".

وعبر النائب عن اعتقاده أنه من الممكن صياغة كتاب من أقوال دانيلوف التي يتميز كل منها بالوقوف على وشك الجنون والغباء.

وتساءل: "من هو هذا الشخص: هاو أم مجرد شعبوي؟ على ما يبدو سنعرف ذلك قريبا. ومن المرجح أن تختفي هذه الشخصية فورا بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".

ونشر أمين مجلس الأمن الوطني والدفاع لأوكرانيا، ألكسي دانيلوف، في وقت سابق من هذا اليوم في صفحته على "فيسبوك" 12 خطوات لـ "إنهاء احتلال القرم". ويوجد من بين هذه الخطوات اقتراح حول إعادة تسمية مدينة سيفاستوبول إلى "الكائن رقم 6"، وفيما بعد ربما إلى مدينة أختيار، وذلك بالإضافة إلى "تدمير جسر القرم". كما هدد سكان القرم بأعمال تطهير وكذلك بالطرد الفوري لكل السكان القادمين إلى القرم بعد عام 2014.

المصدر: نوفوستي